Циклон Генрі принесе в Одеську область опади і поривчастий вітер

У зв'язку з цим по всьому регіону знову оголошено штормове попередження. Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

З самого ранку, 5 серпня, в Одесі буде ясна погода, але вже після обіду небо над містом затягне хмарами і піднімається поривчастий вітер, 7-12 метрів в секунду. Увечері і вночі можливі дощі.

Температура вночі 20-22 градуси, вдень 28-30 градусів. Море стане неспокійним. Хвилі піднімуться до 1 метра у висоту.

Температура морської води 23-24 градуси.

В Одеській області буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 17-22 градуси, вдень 27-32 градуси.

Через димку видимість на автошляхах області буде не більше одного-двох кілометрів.

У ДСНС попередили про можливі грози, град і шквальний метр до 15-20 метрів в секунду. Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними, тому в місті та області оголосили перший рівень небезпеки (жовтий)

Нагадаємо, що в Одеській області оголошено штормову небезпеку: "Не виходьте на вулицю"

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