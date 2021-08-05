Циклон Генри принесет в Одесскую область осадки и порывистый ветер

В связи с этим по всему региону снова объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

С самого утра, 5 августа, в Одессе будет ясная погода, но уже после обеда небо над городом затянет тучами и поднимается порывистый ветер, 7-12 метров в секунду. Вечером и ночью возможны дожди.

Температура ночью 20-22 градуса, днем ​​28-30 градусов. Море станет беспокойным. Волны поднимутся до 1 метра в высоту.

Температура морской воды 23-24 градуса.

В Одесской области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 17-22 градуса, днем ​​27-32 градуса.

Из-за дымки видимость на автодорогах области будет не больше одного-двух километров.

В ГСЧС предупредили о возможных грозах, граде и шквальном метре до 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия считаются потенциально опасными, поэтому в городе и области объявили первый уровень опасности (желтый)

Напомним, что в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"

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