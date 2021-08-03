Туристы из Киева заблокировали движение общественного транспорта в Одессе

Об этом сообщают местные СМИ .

Столичный гость припарковал свою машину вплотную к трамвайным путям и ушел по своим делам. Это произошло во вторник, 3 августа в районе 10-й станции Большого Фонтана.

Пассажирам общественного транспорта пришлось около часа ждать пока горе-водитель вернется и уберет свою иномарку.

Ранее мы сообщали, туристы, приехавшие на отдых в Одессу, пострадали от деревопада, точнее их автомобиль.

ЧП произошло в понедельник, 2 августа на улице Пастора.

Там огромная ветка старого клена завалилась на автомобили, которые были припаркованы возле дерева.

Владельцы одной из машин, что только что приехали в Одессу на отдых с детьми и буквально за 10 минут до происшествия вышли из авто, чтобы занести вещи в квартиру.

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