Туристы из Киева заблокировали движение общественного транспорта в Одессе
Об этом сообщают местные
Столичный гость припарковал свою машину вплотную к трамвайным путям и ушел по своим делам. Это произошло во вторник, 3 августа в районе 10-й станции Большого Фонтана.
Пассажирам общественного транспорта пришлось около часа ждать пока горе-водитель вернется и уберет свою иномарку.
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Ранее мы сообщали, туристы, приехавшие на отдых в Одессу, пострадали от деревопада, точнее их автомобиль.
ЧП произошло в понедельник, 2 августа на улице Пастора.
Там огромная ветка старого клена завалилась на автомобили, которые были припаркованы возле дерева.
Владельцы одной из машин, что только что приехали в Одессу на отдых с детьми и буквально за 10 минут до происшествия вышли из авто, чтобы занести вещи в квартиру.
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