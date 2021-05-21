В Одессе наказали наглого водителя, который решил проблему с пробкой своим методом

Об этом сообщили в патрульной службе, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, по социальным сетям разлетелось видео, как водитель автомобиля Toyota объехал пробку на Фонтанской дороге по трамвайным рельсам.

Патрульные полицейские установили личность нарушителя и привлекли 20-летнего водителя к административной ответственности.

Теперь молодой одессит заплатит штраф.

Ранее мы писали, одесситы заметили патрульную машину, которая пролетела на мигающий сигнал светофора, и обрызгала с головы до ног прохожего, который собирался перейти улицу.

«Патрульные спешили на мигающий светофор и искупали мужичка», - отмечается в публикации телеграм-канала «Х. Одесса».

Также мы сообщали, 17 мая после дождя одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась.

Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.

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