В Одессе показали, как отдыхающие превратили отличный пляж в мусорную свалку

Кадры безобразия сделаны на Чкаловском пляже на выходных, видео размещено в соцсетях, передает Politeka.net

В разгар курортного сезона в Одессу стекаются туристы со всех уголков Украины. Люди едут, чтобы отдохнуть у моря, позагорать на пляже и искупаться в морской воде.

Однако многие после себя еще оставляют кучи мусора.

К сожалению, никаких мер к нарушителям порядка на побережье не применяют.

«Чкаловский пляж, везде мусор, грязь, куда смотрят власти не понятно», - возмущается мужчина на видео.

В комментариях одесситы отметили, что руководство Приморской администрации в курсе проблемы, но их это не заботит. Также некоторые пользователи сети обратили внимание на отсутствие мусорных баков.

«Та там вообще, это не все сняли. Там в кустах этих один мусор, лестница, все вообще за*ранно. Никто ничего не убирает, все только складируется»,

«А урны ставить не пробовали? Куда собственно мусор бросать?»,

«Убили в Одессе отличный пляж»,

«Урны ставили ... воруют, срезают, ломают. Мусорят люди. Приносят еду , а уноситьмусор не хотят ... начните каждый с себя», - высказываются в комментариях.

Напомним, что на пляжах Одессы тяжело пройти к морю: кадры "комфортного" отдыха показали в сети

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