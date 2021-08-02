В Одессе показали, как отдыхающие превратили отличный пляж в мусорную свалку
Кадры безобразия сделаны на Чкаловском пляже на выходных, видео размещено в соцсетях, передает Politeka.net
В разгар курортного сезона в Одессу стекаются туристы со всех уголков Украины. Люди едут, чтобы отдохнуть у моря, позагорать на пляже и искупаться в морской воде.
Однако многие после себя еще оставляют кучи мусора.
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К сожалению, никаких мер к нарушителям порядка на побережье не применяют.
«Чкаловский пляж, везде мусор, грязь, куда смотрят власти не понятно», - возмущается мужчина на видео.
В комментариях одесситы отметили, что руководство Приморской администрации в курсе проблемы, но их это не заботит. Также некоторые пользователи сети обратили внимание на отсутствие мусорных баков.
«Та там вообще, это не все сняли. Там в кустах этих один мусор, лестница, все вообще за*ранно. Никто ничего не убирает, все только складируется»,
«А урны ставить не пробовали? Куда собственно мусор бросать?»,
«Убили в Одессе отличный пляж»,
«Урны ставили ... воруют, срезают, ломают. Мусорят люди. Приносят еду , а уноситьмусор не хотят ... начните каждый с себя», - высказываются в комментариях.
Напомним, что на пляжах Одессы тяжело пройти к морю: кадры "комфортного" отдыха показали в сети
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