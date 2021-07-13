На пике летнего сезона Затока встречает туристов горами мусора
Огромные стихийные свалки замечены как в самой Затоке, так и в Каролино-Бугазе, который плотно прилегает к ней.
Особенно удручающе выглядит территория около железнодорожных станций "Нагорная" и "Лиманская". Именно они пользуются особой популярностью у приезжих. Кадрами поделились местные жители на страницах соцсетей, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)
Жители пожаловалась, что проблема с мусором заключается не только в том, что коммунальщики плохо справляются со своими обязанностями, но и в безответственности туристов.
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
Грозовые дожди ворвутся в Украину, немного сбив температуру: в каких регионах спадет жара
Стихия надвигается на Украину, объявлен первый уровень опасности: заявление ГСЧС
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
«Люди, учите детей, учитесь сами за собой убирать мусор. Это же так легко», - попросили отдыхающих.
Ранее мы писали, что пляжи в курортной Затоке попали в черный список.
Специалисты не рекомендуют купаться на пляжах в районах Центральный и Солнечный.
Там морская вода не отвечает требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.
Напомним, что на пляжах Одессы тяжело пройти к морю: кадры "комфортного" отдыха показали в сети
Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара
Также Politeka сообщала, туристка высмеяла отдых в Одессе, видео: "Незабываемые впечатления"