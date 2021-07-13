Люди, учитесь за собой убирать!

На пике летнего сезона Затока встречает туристов горами мусора

Огромные стихийные свалки замечены как в самой Затоке, так и в Каролино-Бугазе, который плотно прилегает к ней.

Особенно удручающе выглядит территория около железнодорожных станций "Нагорная" и "Лиманская". Именно они пользуются особой популярностью у приезжих. Кадрами поделились местные жители на страницах соцсетей, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)

Жители пожаловалась, что проблема с мусором заключается не только в том, что коммунальщики плохо справляются со своими обязанностями, но и в безответственности туристов.

«Люди, учите детей, учитесь сами за собой убирать мусор. Это же так легко», - попросили отдыхающих.

Ранее мы писали, что пляжи в курортной Затоке попали в черный список.

Специалисты не рекомендуют купаться на пляжах в районах Центральный и Солнечный.

Там морская вода не отвечает требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

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