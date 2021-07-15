В сети показали, как курортники засорили одесские пляжи на пике сезона

Тревожные снимки обнародовали местные жители в соцсетях, передает Politeka.net

В разгар курортного сезона в Одессу стекаются туристы со всех уголков Украины. Люди едут, чтобы отдохнуть у моря, позагорать на пляже и искупаться в морской воде

Однако многие после себя еще оставляют кучи мусора.

Даже на тех пляжах, где убирают мусор, не успевают бороться с некультурными отдыхающими, которые загрязняют все вокруг.

К сожалению, никаких мер к нарушителям порядка на побережье не применяют.

На пляже "Черноморка" и вовсе заметили слив нечистот, а также опасный обрыв, с которого в любой момент могут упасть люди. Ну и огромное количество мусора по всей округе.

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