В сети показали, как курортники засорили одесские пляжи на пике сезона
Тревожные снимки обнародовали местные жители в соцсетях, передает Politeka.net
В разгар курортного сезона в Одессу стекаются туристы со всех уголков Украины. Люди едут, чтобы отдохнуть у моря, позагорать на пляже и искупаться в морской воде
Однако многие после себя еще оставляют кучи мусора.
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Даже на тех пляжах, где убирают мусор, не успевают бороться с некультурными отдыхающими, которые загрязняют все вокруг.
К сожалению, никаких мер к нарушителям порядка на побережье не применяют.
На пляже "Черноморка" и вовсе заметили слив нечистот, а также опасный обрыв, с которого в любой момент могут упасть люди. Ну и огромное количество мусора по всей округе.
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