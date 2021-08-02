Туристы, приехавшие на отдых в Одессу, пострадали от деревопада, точнее их автомобиль

ЧП произошло в понедельник, 2 августа на улице Пастора, что в самом центре города, пишут местные СМИ .

Там огромная ветка старого клена завалилась на автомобили, которые были припаркованы возле дерева.

Как рассказали владельцы одной из машин, они приехали в Одессу на отдых с детьми и буквально за 10 минут до происшествия вышли из авто, чтобы занести вещи в квартиру.

Всего от деревопада пострадали две легковушки- Фольксваген и Мицубиши. У них разбит разбито лобовое стекло и помята крыша.

Коммунальщики из «Горзелентреста» уже прибыли на место, чтобы распилить и убрать обломки дерева и ветки.

Пострадавших среди людей нет.

Ранее мы сообщали, на фоне непрекращающейся жары

в Одесской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможны град и шквалы.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 2 августа и объявили штормовое предупреждение по всему Одесскому региону.

В частности, обещают кратковременные ливни, местами грозы, град и усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, что "новая стихия" угрожает Одесчине: объявлен чрезвычайный уровень опасности

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