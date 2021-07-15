В Одессе упало огромное дерево и повредило несколько припаркованных рядом автомобилей

Об этом сообщили очевидцы события в соцсетях и показали кадры с места, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Деревопад наблюдали рано утром 15 июля на улице Героев Крут, 40. Там рухнула старая шелковица.

"Дерево перекрыло двор", - говорится в публикации телеграм -канала "Подслушано Одесса".

Судя по кадрам, значительный удар пришелся на две машины, которые стояли рядом. У них сильно повреждены крыша и багажник. Также вмятины и царапины после падения веток получило еще одно авто. Всего пострадали 3 транспортных средства.

К счастью, никто из владельцев автомобилей, а также прохожих не пострадал. Точные масштабы повреждений еще выясняются.

Местные жители говорят, что дерево было очень старым и рухнуло из-за сгнившего ствола. Они переживают, что коммунальщики еще не скоро разберут завалы во дворе.

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