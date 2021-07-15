В Одессе маршрутка с пассажирами попала в дорожную западню

ЧП произошло с общественным транспортом, следующим по маршруту №242.

Между Тенистой и Говорова маршрутка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, на участке Черняховского продолжается ремонт. Работники занимаются прокладкой подземных коммуникаций. После окончания работ там появится велодорожка.

К счастью, во время происшествия никто из людей не пострадал. Маршрутку пришлось откапывать и после этого она продолжила свое движение.

Не так давно мы писали, что на пересечении улицы Бунина и Александровского проспекта заднее колесо маршрутки ушло в яму, которую размыло после дождя.

На повороте автобус угодил в провал в асфальтном покрытии, когда выезжал на маршрут.

Тогда бошлось без пострадавших, все люди успешно покинули салон.

Напомним, что поведение туристов в маршрутке возмутило одесситов: "Совести совсем ноль"

Еще Politeka писала, что в Одесской области авто сбило трех пешеходов: кадры с места аварии

Также Politeka сообщала, что фура влетела в дорожников на трассе Киев-Одесса, видео ДТП: наносили разметку