В Одессе маршрутка с пассажирами попала в дорожную западню

ЧП произошло с общественным транспортом, следующим по маршруту №242.

Между Тенистой и Говорова маршрутка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, на участке Черняховского продолжается ремонт. Работники занимаются прокладкой подземных коммуникаций. После окончания работ там появится велодорожка.

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К счастью, во время происшествия никто из людей не пострадал. Маршрутку пришлось откапывать и после этого она продолжила свое движение.

Не так давно мы писали, что на пересечении улицы Бунина и Александровского проспекта заднее колесо маршрутки ушло в яму, которую размыло после дождя.

На повороте автобус угодил в провал в асфальтном покрытии, когда выезжал на маршрут.

Тогда бошлось без пострадавших, все люди успешно покинули салон.

Напомним, что поведение туристов в маршрутке возмутило одесситов: "Совести совсем ноль"

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