В Одессе маршрутка с пассажирами попала в дорожную западню
ЧП произошло с общественным транспортом, следующим по маршруту №242.
Между Тенистой и Говорова маршрутка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками. Об этом сообщают местные
По их данным, на участке Черняховского продолжается ремонт. Работники занимаются прокладкой подземных коммуникаций. После окончания работ там появится велодорожка.
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К счастью, во время происшествия никто из людей не пострадал. Маршрутку пришлось откапывать и после этого она продолжила свое движение.
Не так давно мы писали, что на пересечении улицы Бунина и Александровского проспекта заднее колесо маршрутки ушло в яму, которую размыло после дождя.
На повороте автобус угодил в провал в асфальтном покрытии, когда выезжал на маршрут.
Тогда бошлось без пострадавших, все люди успешно покинули салон.
Напомним, что поведение туристов в маршрутке возмутило одесситов: "Совести совсем ноль"
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