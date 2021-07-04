В Одесской области авто сбило трех пешеходов

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

33-летний водитель совершил наезд на людей, которые пересекали дорогу на неосвещенном участке пешеходного перехода.

В аварии погибли мальчик, 2013 г. р., и его 37-летняя тетя. Еще одну пострадавшую - 30-летнюю женщину-госпитализировали с многочисленными травмами.

Мужчина управлявший транспортным средством трезвым

Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 286.

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Причиной заблокированного движения стала дорожная авария на Военном спуске,

Там внедорожник Audi столкнулся с Жигулями.

В результате ДТП у Жигулей образовалась вмятина на кузове в районе водительской двери, а у внедорожника пострадал передний бампер и фары.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Все участники движения отделались легким испугом.

Однако движение по Военному спуску оказалось заблокированным.

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