В Сети появилось фото 20-летнего моряка из Одессы, который заживо сгорел на судне в районе Шри-Ланки

Погибшего звали Богдан Ковтуненко и в прошлом году он окончил Морской колледж технического флота Национального университета «Одесская морская академия» по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».

Парень работал на контейнеровозе судовым механиком и это был его второй рейс.

Знакомая Богдана рассказала изданию Факты , что юноша был добрым и улыбчивым. Он всегда упорно шел к своей цели.

Напомним, что страшное ЧП произошло в районе Шри-Ланки на корабле, который под флагом Либерии направлялся в Сингапур.

На контейнеровозе Мѕс Messina, на борту которого находились одесские моряки, произошел пожар в машинном отделении.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель моряка. Его тело уже доставили в Сингапур. В ближайшее время Богдана репатриируют на родину. Ситуацию взяло под контроль посольство Украины в Сингапуре.

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