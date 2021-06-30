В Сети появилось фото 20-летнего моряка из Одессы, который заживо сгорел на судне в районе Шри-Ланки
Погибшего звали Богдан Ковтуненко и в прошлом году он окончил Морской колледж технического флота Национального университета «Одесская морская академия» по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Парень работал на контейнеровозе судовым механиком и это был его второй рейс.
Знакомая Богдана рассказала изданию
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Напомним, что страшное ЧП произошло в районе Шри-Ланки на корабле, который под флагом Либерии направлялся в Сингапур.
На контейнеровозе Мѕс Messina, на борту которого находились одесские моряки, произошел пожар в машинном отделении.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель моряка. Его тело уже доставили в Сингапур. В ближайшее время Богдана репатриируют на родину. Ситуацию взяло под контроль посольство Украины в Сингапуре.
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