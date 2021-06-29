В Одесской области от удара током погиб 5-летний мальчик, отдыхая с отцом на озере

Трагический инцидент случился в Измаильском районе Одесской области. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе регионального ГУНП во вторник, 29 июня, передает Politeka.net.

По рассказал правоохранителей, мальчик пришел отдыхать с отцом возле озера, а потом забрался в открытую трансформаторную будку, которая находилась вблизи.

В итоге его ударило током, и мальчик сгорел.

Теперь в полиции будут разбираются, почему за ребенком никто не присматривал и как оказалось, что будка была открыта.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай», ч.1 ст.166 (Злостное невыполнение обязанности " связей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), и ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасность.

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