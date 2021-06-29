Под колесами пассажирском поезда сообщением Одесса-Харьков погиб мужчина

Трагический инцидент случился вечером 28 июня.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», мужчина сам лег на рельсы и не реагировал на звуковые сигналы. Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не удалось, передает Politeka.net

Он получил травмы несовместимые с жизнь и скончался.

Отмечается, что из-за Ччерзвычайного происшествия задержались несколько поездов.

В частности, поезд №252 Одесса-Харьков пришел с опозданием на три с половиной часа на конечную остановку, поезд №298 сообщением Николаев-Киев - на полтора часа, поезд №142 Одесса-Мариуполь – задержался на 26 минут.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство по статье «убийство» с отметкой «самоубийство».

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Трагический инцидент случился поздно вечером в Белгород-Днестровском. Местная жительница угодила под колеса грузового поезда.

Погибшей было 65 лет. Родственники говорят, что в последнее время она была в депрессивном состоянии, но о самоубийстве не говорила.

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