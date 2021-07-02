В Одессе пассажир ударил женщину-водителя и получил пинком ногой
Нешуточные баталии разгорелись в троллейбусе№2. Кадры разместили очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам свидетелей случившегося, всё началаось с того, водитель не подобрала опоздавшего пассажира с остановки и начала движение.
Мужчина решил помочь опаздавшей женщине, и поднял скандал.
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В итоге начал нападать на женщну-водителя, которая в долгу не осталась и вытолкала скандалиста из кабины ногой.
На кадрах можно увидеть, как пассажир стоит возле кабины водителя и ругается. После словесной перепалки в ход пошли руки, мужчина зашел в кабину, и по всей видимости, ударил водителя по голове, последняя вытолкала его ногой из кабины.
Другие пассажиры намерены были вызвать полицию.
Троллейбус остановился, так как водитель прекратил движение, поставив условие, чтобы мужчина-скандалист покинул салон.
Чем всё закончилось - не ясно, так как видеосъёмка завершается.
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