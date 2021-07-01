В Одессе молодые люди совершили жестокое преступление

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска, в четверг, 1 июля, передает Politeka.net.

Трое парней в возрасте 19-21 года убили мужчину и бросили в туннель, забросав землей.

Обеспокоенная мать подала в розыск своего 35-летнего сына, который перестал выходить на связь, его телефон не отвечал и на работе он не появлялся.

Вскоре его тело, не подающее никаких признаков жизни, было найдено копами в туннеле одного из бывших заводов Одессы. Также были найдены его ценные вещи, они лежали рядом.

На погибшем обнаружены многочисленные ножевые ранения. Злоумышленники не только убили потерпевшего, но и целенаправленно пытались спрятать труп, присыпав его слоем земли. А с места преступления убегали на автомобиле погибшего.

До этого мы сообщали, в Одессе мужчина убил свою тещу, а после - долгое время насиловал жену и двоих несовершеннолетних дочерей.

Преступника уже задержали и в скором времени он предстанет перед судом.

Так, в течение 6 лет 48-летний житель Суворовского района насиловал и избивал свою жену и дочерей, одной из которых было 14 лет, другой – 17, угрожая им убийством.

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