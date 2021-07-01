Одесситов предупредили о том, что в июле магнитные бури нахлынут в несколько этапов

Важную информацию для всех метеозависимых людей обнародовали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, передает Politeka.net.

Согласно их данным, в июле будет несколько тяжелых дней, когда солнечная активность будет достигать высокого уровня по сравнению с июнем.

Так, прихода первой магнитной бури стоит ожидать 4 июля, она будет силой в 4-5 баллов.

Следующий эпизод геомагнитной активности выпадает на 9 и 10 июля. Однако на этот раз она будет незначительна и не превысит трех баллов.

12 и 13 июля - третья серия метеоударов силой в 4 балла.

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Завершается цикл геомагнитной активности 29 июля. В этот день ожидается магнитная буря средней силы, которые почувствуют метеочувствительные люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Эксперты советуют в эти опасные дни не перенапрягаться, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, отказаться от жирной, острой и соленой пищи. Пережить магнитные бури помогут хороший сон, душ с утра и избегать любого стресса.

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