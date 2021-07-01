В первый день июля вся Одесская область окажется под влиянием непогоды

Как передает Politeka.net, с новым прогнозом погоды жителей и туристов ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, с самого утра небо над Одессой затянется тучами, ожидается кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.

Однако осадки обойдут стороной саму Одессу, а вот по области прогнозируется кратковременный дождь с грозой и даже град.

Как отмечают синоптики, температура воздуха в течение дня в среднем будет в пределах +27 +28 градусов. Ночью температура воздуха снизится до +20 градусов.

Что касается моря, то оно будет беспокойным. Волны поднимутся до 0,7 метра в высоту. Вода резко похолодала. Ее температура упала на 4 градуса и составляет +15 С.

Ранее мы сообщали, что погода в Одесском регионе на экваторе лета 2021 года будет разнообразной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки. Особенно много дождей с грозами ожидается в первые две недели месяца.

Так, согласно прогнозам погодного сайта gismeteo.ua, начиная с первого июля и до 13 июля Одесса окажется в плену дождей.

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