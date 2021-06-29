На пляже в Одессе военный вертолет пронесся над головами отдыхающих
Это произошло на Чкаловском пляже, в понедельник, 28 июня.
Соответствующее видео удалось заснять очевидцам, которые выложили его в местный телеграм-канал, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Исходя из видео видно, как военный вертолет пролетел очень низко над поверхностью моря, всего каких-то несколько метров в высоту.
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Пляжники оказались озадачены. Одни с интересом разглядывали технику, пролетевшую над их головами, другие задаются вопросом: интересно, это безопасно?
Ранее мы писали, подозрительный чемодан стал причиной настоящего переполоха в одном из районов Одессы.
Инцидент случился днем, 29 июня возле супермаркета «Таврия В» и аптеки на улице Академика Королёва.
По словам очевидцев, возле аптеки обнаружили подозрительный чемодан и вызвали спасателей. Место оградили лентами, перекрыли все входы, однако при проверке специалистами оказалось, что в чемодане находились личные вещи.
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