Всего каких-то несколько метров

На пляже в Одессе военный вертолет пронесся над головами отдыхающих

Это произошло на Чкаловском пляже, в понедельник, 28 июня.

Соответствующее видео удалось заснять очевидцам, которые выложили его в местный телеграм-канал, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Исходя из видео видно, как военный вертолет пролетел очень низко над поверхностью моря, всего каких-то несколько метров в высоту.

Пляжники оказались озадачены. Одни с интересом разглядывали технику, пролетевшую над их головами, другие задаются вопросом: интересно, это безопасно?

Ранее мы писали, подозрительный чемодан стал причиной настоящего переполоха в одном из районов Одессы.

Инцидент случился днем, 29 июня возле супермаркета «Таврия В» и аптеки на улице Академика Королёва.

По словам очевидцев, возле аптеки обнаружили подозрительный чемодан и вызвали спасателей. Место оградили лентами, перекрыли все входы, однако при проверке специалистами оказалось, что в чемодане находились личные вещи.

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