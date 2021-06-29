Синоптики рассекретили, чего ждать от погоды в июле месяце
Погода в Одесском регионе на экваторе лета 2021 года будет разнообразной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки. Особенно много дождей с грозами ожидается в перве две недели месяца.
Так, согласно прогнозам погодного сайта gismeteo.ua, начиная с первого июля и до 13 июля Одесса окажется в плену дождей.
Синоптики дают такой прогноз:
- начало месяца будет дождливым;
- с 14 по 16 над городом будет светит солнце, температура будет умеренно жаркой не выше +27 градусов.
- 17 и 22 июля опять обещают дожди, но без шквального ветра и грозы
- Всё остальное время в Одесе будет наблюдаться ясная и солнечная погода
Средняя месячная температура предполагается в пределах 20-25 градусов.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Тина Кароль больно грохнулась на съемках, кадры уже в Сети: "Я не могу так..."
Известный певец стал жертвой ковида, медики боролись до последнего: "Перестало выдерживать..."
Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте: кадры с прогулки
Отдых обернулся расстрелом семьи, подробности трагедии: "Школьнице удалось вызвать полицию, но..."
Нужно сказать, что на среду, 30 июня, в Одессе объявили второй уровень опасности из-за погодных условий.
По информации Укргидрометцентра, днем ожидается сильная гроза. В связи с этим и объявили штормовое предупреждение, которому предположили второй уровень опасности – желтый.
Напомним, что в Одесской области люди купаются на затопленных улицах: "Если море не идёт к нам..."
Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
Также Politeka сообщала, что жара надвигается на Одесскую область, "вжарит" сразу +35: названа дата