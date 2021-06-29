Синоптики рассекретили, чего ждать от погоды в июле месяце

Погода в Одесском регионе на экваторе лета 2021 года будет разнообразной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки. Особенно много дождей с грозами ожидается в перве две недели месяца.

Так, согласно прогнозам погодного сайта gismeteo.ua, начиная с первого июля и до 13 июля Одесса окажется в плену дождей.

Синоптики дают такой прогноз:

начало месяца будет дождливым;

с 14 по 16 над городом будет светит солнце, температура будет умеренно жаркой не выше +27 градусов.

17 и 22 июля опять обещают дожди, но без шквального ветра и грозы

Всё остальное время в Одесе будет наблюдаться ясная и солнечная погода

Средняя месячная температура предполагается в пределах 20-25 градусов.

Нужно сказать, что на среду, 30 июня, в Одессе объявили второй уровень опасности из-за погодных условий.

По информации Укргидрометцентра, днем ожидается сильная гроза. В связи с этим и объявили штормовое предупреждение, которому предположили второй уровень опасности – желтый.

Напомним, что в Одесской области люди купаются на затопленных улицах: "Если море не идёт к нам..."

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