На одесских курортах наблюдается нашествие божьих коровок

Об этом пишет Politeka.net

Отдыхающие жалуются на назойливых насекомых и недоумевают, с чем связано их внезапное появление в большом количестве.

Как сообщают в местном паблике «Одесса как она есть», наибольшее скопление божьих коровок наблюдается в Каролино-Бугазе.

«На Каролино-Бугазе нашествие божьих коровок. Бороться с ними невозможно, а кусаются они очень ощутимо. Если планируете отдых - планируйте где-то в другом месте», - отмечается в публикации.

В комментариях под постом люди говорят, что насекомых много также в Одессе, Южном, Новой Дофиновке и других местах. Х видят повсюду: на пляжах, в парках на окнах и подоконниках, балконах и фасадах домов.

По их словам, бороться с насекомыми невозможно, к тому же они ощутимо кусаются.

«А они не награждают человека какой- нибудь гадостью типа боррелий ?Если да ,то это ещё тот кошмар»,

«Было такое лет 10 назад. Реально бесят эти насекомые. Облепливают с ног до головы»,

«Кусаются они действительно очень ощутимо. Если Вас ниразу не кусали, это не значит, что они не кусаются. Хищники всё же», - пишут в сети.

Экологи отмечают, что обилие божьих коровок связано с тем, что сейчас выпало много дождей, много зеленых побегов и листьев, а на них много тли, которой божьи коровки питаются.

Специалисты говорят, коровки действительно могут кусаться – они все-таки хищники, хоть и маленькие. Однако для человека их укус совершенно безопасен – божья коровка даже не способна прокусить кожу.

Напомним, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение

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