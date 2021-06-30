На чемпионате Евро-2020 сборная Украины вырвала победу у Швеции
Украинцы обыграли шведов со счетом 2:1 и вышли в ¼ финала.
Свою команду активно поддерживали одесские болельщики: они собрались у экранов телевизоров, и в фан-зонах. Кадры разместили местные телеграм-каналы.
На стадион «Черноморец» пришли тысячи футбольных фанатов, которые наблюдали за матчем на большом экране.
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После исторической победы подопечных Андрея Шевченко люди не скрывали радости: они громко кричали, прыгали и поздравляли друг друга.
Также своими эмоциями от увиденной игры одесситы делились на страницах соцсетей. Некоторые отмечают, что это был очень тяжелый матч, другие считают, что он войдет в историю.
«Тяжелый и красивый матч. Поздравляем нашу сборную с победой»,
«Агонь же!!»,
«Слава Украине»,
«Мне из окна слышно, как они болеют»,
«Это п**дец я смотрел в напряжении от и до !!!молодцы !!!этот матч войдёт в историю !!!!»,
«Последние пол часа прям жесть»,
«С победой нас!!!Слава Украине!!»,
«Мужики, ну вы прикиньте на евро взуть гигантов, которые первые в своей группе были )))наши просто охренно отыграли !!!»,
«Это было очень достойно👏 Умеют чертяки»,
«Дарите больше таких моментов, ребята», - пишут в сети.
Напомним, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение
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