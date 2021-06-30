На чемпионате Евро-2020 сборная Украины вырвала победу у Швеции

Украинцы обыграли шведов со счетом 2:1 и вышли в ¼ финала.

Свою команду активно поддерживали одесские болельщики: они собрались у экранов телевизоров, и в фан-зонах. Кадры разместили местные телеграм-каналы.

На стадион «Черноморец» пришли тысячи футбольных фанатов, которые наблюдали за матчем на большом экране.

После исторической победы подопечных Андрея Шевченко люди не скрывали радости: они громко кричали, прыгали и поздравляли друг друга.

Также своими эмоциями от увиденной игры одесситы делились на страницах соцсетей. Некоторые отмечают, что это был очень тяжелый матч, другие считают, что он войдет в историю.

«Тяжелый и красивый матч. Поздравляем нашу сборную с победой»,

«Агонь же!!»,

«Слава Украине»,

«Мне из окна слышно, как они болеют»,

«Это п**дец я смотрел в напряжении от и до !!!молодцы !!!этот матч войдёт в историю !!!!»,

«Последние пол часа прям жесть»,

«С победой нас!!!Слава Украине!!»,

«Мужики, ну вы прикиньте на евро взуть гигантов, которые первые в своей группе были )))наши просто охренно отыграли !!!»,

«Это было очень достойно👏 Умеют чертяки»,

«Дарите больше таких моментов, ребята», - пишут в сети.

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