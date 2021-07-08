На одесской трассе дорожники пострадали в результате аварии
На трассе Киев – Одесса, не доезжая до поселка городского типа Кривое Озеро водитель на грузовике врезался в автомобиль дорожных рабочих. Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области на странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.
Видео с места ДТП разместили очевидцы. (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение.
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Два работника, которые наносили разметку на проезжей части, получили травмы. Их увезли в больницу.
После аварии движение на этом участке трассы было осложнено.
Не так давно мы писали, в Одессе у маршрутки во время движения отвалилось колесо и угодило в проезжающее авто.
Происшествие случилось на Николаевской дороге.
«У 121 маршрутки отлетело колесо, попало в део ланос, который ехал по встречке», - говорится в публикации.
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