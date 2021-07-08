Странный трагический инцидент случился с девочкой-подростком на Одесчине
Тело 16-летней обнаружили без каких-либо признаков жизни в уличном туалете в городе Арцизе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
Как рассказали в полиции, девочка погибла в выгребной яме. Она задохнулась парами канализационных газов, когда пыталась достать мобильный телефон, который выронила в яму с фекалиями.
Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Стрельба прогремела в Киеве, есть раненые: первые детали и кадры ЧП
Оборвалась жизнь легендарного актера: "Унес с собой целую эпоху"
Дан Балан в рваных джинсах оказался с Кароль на одном диванчике: "Ты только со мной..."
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Правоохранители квалифицировали происшествие как несчастный случай.
В одесских Telegram-каналах пишут, что погибшую звали Вероника.
До этого мы сообщали, о пропаже несовершеннолетней одесситки.
На сайте Нацполиции появилась информация о розыске 15-летней Сычевой Анны Владимировны, которая еще 6 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост около 168 см, волосы каштановые (прическа каре), глаза карие, телосложение худощавое.
В последний раз, когда ее видели, была одета в белый топ, черные джинсовые шорты, светло-сиреневые кроссовки. Имела при себе маленький черный рюкзак.
Напомним, что с одесситки взяли более 26 тысяч за парковку: "оставила машину не там"
Как сообщала Politeka, поехал кататься на велосипеде и исчез: в Одессе ищут ребенка, фото
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная девушка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.