Всё очень странно

Странный трагический инцидент случился с девочкой-подростком на Одесчине

Тело 16-летней обнаружили без каких-либо признаков жизни в уличном туалете в городе Арцизе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Как рассказали в полиции, девочка погибла в выгребной яме. Она задохнулась парами канализационных газов, когда пыталась достать мобильный телефон, который выронила в яму с фекалиями.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители квалифицировали происшествие как несчастный случай.

В одесских Telegram-каналах пишут, что погибшую звали Вероника.

До этого мы сообщали, о пропаже несовершеннолетней одесситки.

На сайте Нацполиции появилась информация о розыске 15-летней Сычевой Анны Владимировны, которая еще 6 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост около 168 см, волосы каштановые (прическа каре), глаза карие, телосложение худощавое.

В последний раз, когда ее видели, была одета в белый топ, черные джинсовые шорты, светло-сиреневые кроссовки. Имела при себе маленький черный рюкзак.

Напомним, что с одесситки взяли более 26 тысяч за парковку: "оставила машину не там"

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Кроме того Politeka писала, что миниатюрная девушка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.