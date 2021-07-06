Молодая одесситка припарковала свой автомобиль в аэропорту и попала на крупную сумму денег

Ей выставили счет за парковку в размере 26 тысяч 700 гривен.

Об этом она сама рассказала на видео и предупредила других водителей, чтобы были внимательны (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео девушка говорит, что хотела оставить свою машину на парковке на 16 дней, пока будет отдыхать на заграничном курорте.

Однако произошла путаница в ценах, и она случайно оставила авто не там, а в месте, где сутки стоят 1440 гривен.

В тоже время, по словам одесситки, на парковке напротив неделя стоит 600 гривен.

Девушка говорит, что это был выходной день, на справочной линии аэропорта никто не отвечал, а персонал разводил руками, поэтому она и запуталась.

В конце концов ей пришлось заплатить 26 тысяч гривен, чтобы забрать свой автомобиль.

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