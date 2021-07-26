Жителей Одесского региона предупредили о изнуряющей жаре, а также объявили крайне высокий уровень пожарной опасности
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Politeka.net.
По данном синоптиков в Одесской области и еще нескольких регионах будет преобладать засушливая погода с высокими температурами воздуха.
В связи с этим на 26 и 27 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Жителей Одесского региона убедительно попросили быть осторожными во время отдыха на природе, чтобы избежать возникновения пожаров.
Людям напомнили, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на открытых пространствах часто распространяются на огромные территории и могут уничтожать жилые постройки.
Напомним, что в Одесской области 11 часов горела мусорная свалка.
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