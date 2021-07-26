Жителей Одесского региона предупредили о изнуряющей жаре, а также объявили крайне высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Politeka.net.

По данном синоптиков в Одесской области и еще нескольких регионах будет преобладать засушливая погода с высокими температурами воздуха.

В связи с этим на 26 и 27 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Жителей Одесского региона убедительно попросили быть осторожными во время отдыха на природе, чтобы избежать возникновения пожаров.

Людям напомнили, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на открытых пространствах часто распространяются на огромные территории и могут уничтожать жилые постройки.

Напомним, что в Одесской области 11 часов горела мусорная свалка.

Масштабный пожар разгорелся на свалке производственного кооператива «Экология» на территории Шабской ОТГ.

Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП

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