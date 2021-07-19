Рейсовый автобус вспыхнул как спичка посреди трассы Одесса-Киев
ЧП произошло возле села Троицкого Подольского района в понедельник, 19 июля.
Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Отмечается что в автобусе было полно пассажиров.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Победитель "Голосу країни" Лазановский укатил из Украины, удивив заявлением: "Меня не ищите"
Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он..."
Ольга Сумская в купальнике с глубоким декольте дала фору молодым: "Мое лучшее утро"
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
Возгорание автобуса произошло в моторном отделении. Дым быстро распространилось по всему салону.
К счастью, пассажиры с водителем успели выбежать на обочину.
«Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон… Пассажиры остались на трассе ждать», – рассказали очевидцы.
На кадрах видно, как столб черного дыма вздымается в небо, а люди собственными силами тушат пожар при помощи огнетушителя.
О причинах возгорания не сообщается.
Также нет официальной информации о произошедшем.
Сейчас выясняются все подробности, о них мы напишем позже.
Напомним, про аномальную жару и дожди с грозами: синоптики сообщили в какие дни в Одессе будет хуже всего
Еще Politeka писала, что в Одессе черным дымом заволокло Пересыпь: видео и что случилось на самом деле
Также Politeka сообщала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара