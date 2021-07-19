Дым пошел по всему салону

Рейсовый автобус вспыхнул как спичка посреди трассы Одесса-Киев

ЧП произошло возле села Троицкого Подольского района в понедельник, 19 июля.

Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается что в автобусе было полно пассажиров.

Возгорание автобуса произошло в моторном отделении. Дым быстро распространилось по всему салону.

К счастью, пассажиры с водителем успели выбежать на обочину.

«Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон… Пассажиры остались на трассе ждать», – рассказали очевидцы.

На кадрах видно, как столб черного дыма вздымается в небо, а люди собственными силами тушат пожар при помощи огнетушителя.

О причинах возгорания не сообщается.

Также нет официальной информации о произошедшем.

Сейчас выясняются все подробности, о них мы напишем позже.

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