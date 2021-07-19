Всего в этот день было 8 пожаров

В Одесской области 11 часов горела мусорная свалка

Масштабный пожар разгорелся на свалке производственного кооператива «Экология» на территории Шабской ОТГ. Об этом проинформировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

Спасатели преодолевали возгорание в течении 11 часов.

Кроме того, в тот же день горела и стихийная свалка на территории КП «Раздельнянский водоканал».

Всего за сутки огнеборцы тушили восемь возгораний на открытых территориях.

Самыми распространенными причинами таких возгораний спасатели считают небрежно брошенный окурок, непогашенный костер после отдыха на природе, Однако не исключается преднамеренный преступный поджог.

«Будьте сознательными и ответственными гражданами, в условиях высокого уровня пожарной опасности берегите жизненную среду от огня», — обратились в ГСЧС.

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