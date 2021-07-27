У торговому центрі Одеси потроїли різанину
Кривава подія трапилася вдень у вівторок, 27 липня в ТЦ "острів", який розташований навпроти автостанції «Привоз». Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net
Очевидці розповіли, що чоловік в неадекватному стані схопився за ніж і порізав сухожилля і пошкодив артерію іншому чоловікові.
За попередніми даними, обидва приїжджі. Нападник, як кажуть очевидці, біженець з Афганістану.
Постраждалого по швидкій забрали до лікарні, а зловмисника затримали.
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У телеграм-каналі також показали кадри з місця кривавого інциденту.
Раніше ми повідомляли, що бійка біля Одеського гуртожитку завершилася різаниною, постраждали два студенти-іноземці.
Інцидент трапився днями у дворі гуртожитку на Маршала Говорова.
Як стало відомо, 32-річний представник Закавказзя посварився з двома 27-річними студентами з Центральної Азії і в ході розборок штрикнув їх ножем.
Нагадаємо, що іноземці влаштували різанину в ресторані Одеси: що відомо
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