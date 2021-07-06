В ресторане Одессы случилась резня между иностранцами
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу региональной Нацполиици.
Конфликт произошел между 25-летним африканцем и его коллегой азиатом.
В ресторане азиату не понравилось, что его товарищ плохо смотрит за их общим рабочим местом и он сделал африканцу замечание.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Оборвалась жизнь украинского медика, подробности трагедии: «Среди бела дня…»
Солистку Go_A Павленко застали за кулисами в странной позе с шаром на голове: "Ого, это даже не..."
Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…»
Избранница "Холостяка" Анна Богдан на фоне слухов о беременности готовится покинуть Украину: "Мы хотим..."
В защиту таких доводов выступил брат уроженца азиатской страны. Африканец не стал долго думать, выхватил нож и ударил им несколько разв шею пострадавшему.
25-летнего пострадавшего сразу госпитализировали, а правонарушителю теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что драка возле одесского общежития завершилась поножовщиной, пострадали два студента-иностранца.
Инцидент случился на днях во дворе общежития на Маршала Говорова.
Как стало известно, 32-летний представитель Закавказья поссорился с двумя 27-летними студентами из Центральной Азии и в ходе разборок пырнул их ножом.
Напомним, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности
Еще Politeka писала, что туристам показали запущенные туалеты на одесских пляжах: лучше обходить стороной
Также Politeka сообщала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе