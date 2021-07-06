Конфликт произошел между африканцем и азиатом

В ресторане Одессы случилась резня между иностранцами

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу региональной Нацполиици.

Конфликт произошел между 25-летним африканцем и его коллегой азиатом.

В ресторане азиату не понравилось, что его товарищ плохо смотрит за их общим рабочим местом и он сделал африканцу замечание.

В защиту таких доводов выступил брат уроженца азиатской страны. Африканец не стал долго думать, выхватил нож и ударил им несколько разв шею пострадавшему.

25-летнего пострадавшего сразу госпитализировали, а правонарушителю теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что драка возле одесского общежития завершилась поножовщиной, пострадали два студента-иностранца.

Инцидент случился на днях во дворе общежития на Маршала Говорова.

Как стало известно, 32-летний представитель Закавказья поссорился с двумя 27-летними студентами из Центральной Азии и в ходе разборок пырнул их ножом.

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