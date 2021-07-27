Попадая в общественный транспорт, люди как будто становятся более агрессивными

Два пожилых человека устроили настоящую драку в одесском трамвае

Попадая в общественный транспорт, люди как будто становятся более агрессивными. О стычках между пассажирами мы писали не однократно.

Новый случай произошел в трамвае №7. Там двое мужчин с сединой на голове решили выяснить отношения при помощи кулаков. Видео драки показали очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, причиной конфлитка стало инвалидное место в салоне трамвая.

«Деды подрались за инвалидное место в трамвае, хотя оба не инвалиды», - говорится в публикации.

На кадрах видно, как один пенсионер наносит удары кулаком и сумкой второму пожилому мужчине, который сидит.

Пожилые люди таскают друг друга за широворот под осуждающие возгласы других пассажиров.

В конечном итоге один из молодых парней решил вмешаться и разнять драчунов. На этом видео прерывается.

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