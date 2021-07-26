В Одессе на одной из улиц в центре города произошло ЧП, там прямо на ходу загорелся трамвай

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Дымное происшествие случилось вечером 25 июля на улице Екатерининской.

По словам очевидцев, в какой-то момент во время движения произошло сильное задымление.

Судя по кадрам, дым исходил от клеммной коробки, которая расположена под вагоном.

Неизвестно, что именно стало причиной возгорания. Это предстоит еще выяснить специалистам.

К счастью, никто не пострадал. Все успешно выбежали из салона трамвая. Отделались лишь легким испугом.

Отметим, что в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» ЧП пока не прокомментировали.

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Одного их них поймали в трамвае №22, который курсирует от Слободки на Лузановку.

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