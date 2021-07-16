Молодой мужчина из Одессы свел счеты с жизнью в Будапеште

Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net

Как рассказали очевидцы, 27-летний парень прыгнул с высоты на пол в холле торгового центра. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники ТЦ. Почему парень решился на отчаянный поступок - неизвестно.

В публикации отмечается, что одессит пришел в ТЦ еще до его открытия и попросился в туалет. Во время падения у него выпал паспорт и очевидцам удалось разглядеть год рождения умершего и то, что он роддом из Одессы.

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Бездыханное тело нашли под окнами высотного дома на Таирова. Известно, что самоубийство совершил 33-летний местный житель. Это была не первая его попытка суицида, однако она оказалась успешной.

Соседи говорят, что парень употреблял наркотики.

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