Молодой мужчина из Одессы свел счеты с жизнью в Будапеште
Об этом
Как рассказали очевидцы, 27-летний парень прыгнул с высоты на пол в холле торгового центра. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники ТЦ. Почему парень решился на отчаянный поступок - неизвестно.
В публикации отмечается, что одессит пришел в ТЦ еще до его открытия и попросился в туалет. Во время падения у него выпал паспорт и очевидцам удалось разглядеть год рождения умершего и то, что он роддом из Одессы.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
Всплыли настоящие имена Златы Огневич, Лилии Ребрик, Барских и других звезд: "Даже представить не могла"
Победитель "Голосу країни" раскрыл детали конфликта с Андреем Данилко и Каменских: "Ни рыба, ни мясо"
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
До этого мы писали, что в Одессе мужчина под действием зелья вышел из окна на 7 этаже.
Бездыханное тело нашли под окнами высотного дома на Таирова. Известно, что самоубийство совершил 33-летний местный житель. Это была не первая его попытка суицида, однако она оказалась успешной.
Соседи говорят, что парень употреблял наркотики.
Напомним, про беду на Одесчине, утонули четыре человека: кадры опубликовали в сети
Еще Politeka писала, что свадьба обернулась беспределом под Одессой, видео: "Достал автомат и начал стрелять"
Также Politeka сообщала, в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии