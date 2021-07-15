В Одессе мужчина под действием зелья вышел из окна
Бездыханное тело нашли под окнами высотного дома на Таирова, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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Он выпрыгнул из окна на 7-м этаже.
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Известно, что самоубийство совершил 33-летний местный житель. Это была не первая его попытка суицида, однако она оказалась успешной.
В телеграм-канале «Одесса-Инфо» утверждают, что одессит находился в состоянии наркотического опьянения.
На месте работала следственно-оперативная группа и медики.
В полиции говорят, что примерно 80% всех самоубийств в Одессе совершают люди, под воздействием наркотических веществ.
Причем речь идет не об героине или чем-то подобном, а о «солях» — синтетических изделиях.
Передозировки и побочные эффекты встречаются очень часто, среди них мощные и агрессивные галлюцинации, интоксикационные психозы и прочее.
Употребляют «соли» повсеместно самые различные категории населения.
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