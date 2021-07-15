Говорят, была не первая попытка

В Одессе мужчина под действием зелья вышел из окна

Бездыханное тело нашли под окнами высотного дома на Таирова, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В пресс-службе ГУНП рассказали, что получили сообщение о том, что на улице Академика Королева мужчина покончил жизнь самоубийством.

Он выпрыгнул из окна на 7-м этаже.

Известно, что самоубийство совершил 33-летний местный житель. Это была не первая его попытка суицида, однако она оказалась успешной.

В телеграм-канале «Одесса-Инфо» утверждают, что одессит находился в состоянии наркотического опьянения.

На месте работала следственно-оперативная группа и медики.

В полиции говорят, что примерно 80% всех самоубийств в Одессе совершают люди, под воздействием наркотических веществ.

Причем речь идет не об героине или чем-то подобном, а о «солях» — синтетических изделиях.

Передозировки и побочные эффекты встречаются очень часто, среди них мощные и агрессивные галлюцинации, интоксикационные психозы и прочее.

Употребляют «соли» повсеместно самые различные категории населения.

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