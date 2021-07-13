Ему было 23 года

В Одессе молодой парень наложил на себя руки

Несчастье произошло во вторник, 13 июля на улице Педагогической, сообщают в в пресс-службе ГУНП в одесской области.

В полиции отмечают, что 23-летний парень прыгнул с балкона арендованной квартиры на 14-м этаже. Он скончался на месте от травм.

«Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», полные обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.

Очевидец, который сидел на скамейке, рассказал о трагедии.

«Сидел во дворе на скамейке, слышу крик сверху: «Мама» Смотрю наверх, а он уже летит. Просто на моих глазах упал. Вышла девушка в слезах. Скорая и полиция приехали уже», - делится пережитым свидетель.

О наличии предсмертной записки и других обстоятельствах пока неизвестно.

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