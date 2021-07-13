В Одессе молодой парень наложил на себя руки
Несчастье произошло во вторник, 13 июля на улице Педагогической,
В полиции отмечают, что 23-летний парень прыгнул с балкона арендованной квартиры на 14-м этаже. Он скончался на месте от травм.
«Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», полные обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.
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Очевидец, который сидел на скамейке, рассказал о трагедии.
«Сидел во дворе на скамейке, слышу крик сверху: «Мама» Смотрю наверх, а он уже летит. Просто на моих глазах упал. Вышла девушка в слезах. Скорая и полиция приехали уже», - делится пережитым свидетель.
О наличии предсмертной записки и других обстоятельствах пока неизвестно.
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