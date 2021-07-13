Мопедист попал под микроавтобус, который летел на красный свет
Авария случилась днем возле промрынка «Седьмой километр», передает Politeka.net
Момент наезда попал на камеру видеорегистратора, проезжающего мимо авто, сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо» (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как водитель черного микроавтобуса выехал на красный свет светофора и сбил мопедиста, который двигался на зеленый.
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О судьбе водителя мопеда ничего не известно.
В тоже время водитель на микроавтобусе даже не остановился после аварии и поехал дальше.
Ранее мы сообщали, на трассе Киев-Одесса произошла авария с погибшими и пострадавшими.
Трагическое ДТП случилось 11 июля, недалеко от поворота на село Желепово в Раздельнянском районе. Там женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, ее машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в металлическое ограждение. Она погибла.
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