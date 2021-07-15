С приходом летней жары на воде продолжают гибнуть люди

Только за одни сутки в Одесской области утонули четыре человека. Печальную статистику обнародовали в пресс-службе ГСЧС , передает Politeka.net

Трагедии произошли в Одессе и области.

Утром 14 июля спасатели на лодке обнаружили тело мужчины в море в районе причала №145 в Одессе. В это же утро в реке Дунай было найдено тело женщины, которая пропала еще 12 июля.

Еще одно тело утопленника было обнаружено в районе яхт-клуба в Черноморске. Во время поисковых работ было обследовано пять тысяч квадратных метров дна водоема и шесть квадратных километров поверхности воды.

В 10 утра поступило сообщение, что в озере Небо Фонтанской территориальной общины вышел на лодке в воду и не вернулся 55 летний рыбак.

Во время поисковой операции его тело разыскивали и достали из воды.

По данным ГСЧС, с начала года в Одессе и области вода унесла жизни 17 человек.

Спасатели призывают украинцев осторожнее вести себя во время отдыха на воде. Также напоминают, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения и в неизвестных местах.

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