С приходом летней жары на воде продолжают гибнуть люди
Только за одни сутки в Одесской области утонули четыре человека. Печальную статистику обнародовали в пресс-службе
Трагедии произошли в Одессе и области.
Утром 14 июля спасатели на лодке обнаружили тело мужчины в море в районе причала №145 в Одессе. В это же утро в реке Дунай было найдено тело женщины, которая пропала еще 12 июля.
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Еще одно тело утопленника было обнаружено в районе яхт-клуба в Черноморске. Во время поисковых работ было обследовано пять тысяч квадратных метров дна водоема и шесть квадратных километров поверхности воды.
В 10 утра поступило сообщение, что в озере Небо Фонтанской территориальной общины вышел на лодке в воду и не вернулся 55 летний рыбак.
Во время поисковой операции его тело разыскивали и достали из воды.
По данным ГСЧС, с начала года в Одессе и области вода унесла жизни 17 человек.
Спасатели призывают украинцев осторожнее вести себя во время отдыха на воде. Также напоминают, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения и в неизвестных местах.
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