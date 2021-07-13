В Одессе отдыхающим не помешало купаться и загорать мертвое тело мужчины, которое пролежало на пляже около четырех часов

Дело было в Аркадии. Видео с пляжа обнародовал Telegram-канал "Украина Сейчас" .

Около 8 часов утра из моря достали тело пожилого мужчины, который утонул. Личность его быстро установили благодаря пенсионному удостоверению. Мужчине было 83 года.

Утопленника положили у берега и прикрыли простыней. Труп забрали спустя 4 часа и всё это время возле него купались и загорали отдыхающие, в том числе и дети.

"Все это время отдыхающих, кажется, не смущал рядом лежащий труп. Они загорали и купались. Рядом играли дети. Жуткое зрелище", - отмечается в публикации.

Отметим, что с каждым днем число утонувших на пляжах Одесского региона увеличивается.

Только за одни сутки в воде погибли два человека.

Как сообщили в ГСЧС, 12 июля на пляже «Аркадия» спасатели вытащили из воды пожилого мужчину.

В этот же день в 15 часов в Измаиле начаты поиски 35-летней женщины, которая исчезла во время купания вна реке Дунай. Уже обследовано 2 кв. км. водной поверхности и 1 500 кв.м. дна. Поиски продолжаются.

С начала года на водоёмах Украины погибло 665 человек, из них 70 детей. Только с начала июля на водоёмах погибли 124 украинца, из них 16 детей.

В связи с трагедиями одесские спасатели настойчиво призывают граждан неукоснительно соблюдать Правила охраны жизни людей на водных объектах.

Напомним, что на пляжах Одессы тяжело пройти к морю: кадры "комфортного" отдыха показали в сети

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