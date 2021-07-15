В честь свадьбы устроили стрельбу из автомата под Одессой

На шумное событие, которое имело место в селе Фонтанка Одесской области съехалось много полиции и даже был объявлен план «Перехват». Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, во время празднования свадьбы лица кавказской национальности перекрыли дорогу и начали стрелять из автомата в небо прямо посреди улицы около РПЦ "Ривьера".

После стрельбы копы объявили план "Перехват". Нарушителей задержали во время застолья в ресторане "Море". Их погрузили в автобусы и отвезли миграционную службу, чтобы проверить легальность нахождения в стране.

К счастью, всё обошлось и в ходе стрельбы никто не пострадал.

Стрелком оказался 22-летний украинец, его задержали.

Как сообщили в МВД, среди гостей на свадьбе присутствовали, "несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на жительство".

Спикер МВД Артем Шевченко заявляет, что они будут "вытурены" из Украины.



"Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Не фиг тут свои глупые традиции разводить. "Придется некоторых домой в горы вытурить. Пусть там себе джигитуют", – отметил Шевченко. ", – отметил он.

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