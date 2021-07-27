В торговом центре Одессы утроили резню
Кровавое происшествие случилось днем во вторник, 27 июля в ТЦ "Остров", который расположен напротив автостанции «Привоз». Об этом сообщает местный телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net
Очевидцы рассказали, что мужчина в неадекватном состоянии схватился за нож и порезал сухожилие и повредил артерию другому мужчине.
По предварительным данным, оба приезжие. Нападавший, как говорят очевидцы, беженец из Афганистана.
Пострадавшего по скорой забрали в больницу, а злоумышленника задержали.
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В телеграм-канале также показали кадры с места кровавого инцидента.
Ранее мы сообщали, что драка возле одесского общежития завершилась поножовщиной, пострадали два студента-иностранца.
Инцидент случился на днях во дворе общежития на Маршала Говорова.
Как стало известно, 32-летний представитель Закавказья поссорился с двумя 27-летними студентами из Центральной Азии и в ходе разборок пырнул их ножом.
Напомним, что иностранцы устроили поножовщину в ресторане Одессы: что известно
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