В торговом центре Одессы утроили резню

Кровавое происшествие случилось днем во вторник, 27 июля в ТЦ "Остров", который расположен напротив автостанции «Привоз». Об этом сообщает местный телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net

Очевидцы рассказали, что мужчина в неадекватном состоянии схватился за нож и порезал сухожилие и повредил артерию другому мужчине.

По предварительным данным, оба приезжие. Нападавший, как говорят очевидцы, беженец из Афганистана.

Пострадавшего по скорой забрали в больницу, а злоумышленника задержали.

В телеграм-канале также показали кадры с места кровавого инцидента.

Ранее мы сообщали, что драка возле одесского общежития завершилась поножовщиной, пострадали два студента-иностранца.

Инцидент случился на днях во дворе общежития на Маршала Говорова.

Как стало известно, 32-летний представитель Закавказья поссорился с двумя 27-летними студентами из Центральной Азии и в ходе разборок пырнул их ножом.

Напомним, что иностранцы устроили поножовщину в ресторане Одессы: что известно

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