Наслідки небувалої зливи досі розсьорбують в Одесі
Так, на вулиці Тролейбусній, що знаходиться на Таїрова, досі є що відкачувати після найпотужнішого дощу 22 липня.
Як повідомили в прес-службі
Відзначимо, що жителі затопленої вулиці чекали допомоги чотири дні і коли вона все ж прибула, одесити помітили неприємний запах, від якого буквально задихалася вся вулиця. Джерелом смороду виявився сарай на тролейбусній, 24.
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Як повідомляє
Місцеві жителі стверджують, що просять чиновників встановити зливові стоки вже 5 років, але їх прохання ігнорують.
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