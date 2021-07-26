Наслідки небувалої зливи досі розсьорбують в Одесі

Так, на вулиці Тролейбусній, що знаходиться на Таїрова, досі є що відкачувати після найпотужнішого дощу 22 липня.

Як повідомили в прес-службі ДСНС , рятувальники до них дісталися лише 25 липня. Вони почали відкачувати воду з прибудинкових територій. Для цього знадобилися дві водяні мотопомпи високої продуктивності.

Відзначимо, що жителі затопленої вулиці чекали допомоги чотири дні і коли вона все ж прибула, одесити помітили неприємний запах, від якого буквально задихалася вся вулиця. Джерелом смороду виявився сарай на тролейбусній, 24.

Як повідомляє "7 канал" , там містив курник місцевий любитель птиці. Допомога прибула занадто пізно - всі курки загинули ще в ніч потопу, а через воду не було навіть можливості виловити тіла.

Місцеві жителі стверджують, що просять чиновників встановити зливові стоки вже 5 років, але їх прохання ігнорують.

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