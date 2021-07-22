Разбушевавшаяся стихия в Одессе не щадила никого

Так, стало известно, что в результате мощного ливня, который накрыл Одессу этой ночью, перевернулся и частично затонул грузовой автомобиль.

Соответствующие видео обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось на Пересыпи.

«Утонул камаз, Пересыпский мост, где ходит трамвай №20», - говорится в публикации.

По всей видимости, водитель не справился с управлением из-за обильного дождя.

На данный момент движение на этом участке затруднено, там возникли пробки. Пытаются поднять затопленный грузовик.

Тем временем синоптики прогнозируют новый удар непогоды.

Согласно прогнозу, в четверг, 22 июля Одессу снова накроет сильный ливень с грозой и штормовым ветром.

С утра в Одессе будет прохладно и ветрено, температура воздуха составит +20..+22 градуса.

Ближе к обеду в регионе ожидаются осадки в виде сильного дождя с грозой. Из-за затяжного дождя к вечеру существенно похолодает, температура опустится до +17 градусов. Поднимется сильный северо-западный ветер, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Напомним, что потоп в Одессе отрезал один из районов от цивилизации: сделано срочное предупреждение

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