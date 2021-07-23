В Одессе бушевала стихия, которая создала множество проблем для местных жителей
Сокрушительная ситуация произошла на улице Атамана Головатого. Эта улица превратилась в полноводную реку и затопила дома одесситов. Сейчас вода не сошла до сих пор, поэтому люди вычерпывают ее из своих домов и переливают в "озеро" за порог.
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На кадрах видно, что вода в квартирах по косточки и жильцам приходится вычерпывать ее ведрами и мисками.
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Как рассказал мужчина на камеру, залило все электроприборы, которые были доступны для воды, вещи и мебель. Дома превратились в бассейны.
"Света нет еще с четырех часов утра. Вчера мы были вынуждены откючить его – розетки низко расположены, боялись, чтобы не залило", – сообщил житель улицы Атамана Головатого.
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