Последствия небывалого ливня до сих пор расхлебывают в Одессе

Так, на улице Троллейбусной, что находится на Таирова, до сих пор есть что откачивать после мощнейшего дождя 22 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС , спасатели к ним добрались только 25 июля. Они начали откачивать воду с придомовых территорий. Для этого понадобились две водяные мотопомпы высокой производительности.

Отметим, что жители затопленной улицы ждали помощи четыре дня и когда она всё же прибыла, одесситы заметили неприятный запах, от которого буквально задыхалась вся улица. Источником вони оказался сарай на Троллейбусной, 24.

Как сообщает «7 канал» , там содержал курятник местный любитель птицы. Помощь прибыла слишком поздно — все курицы погибли еще в ночь потопа, а из-за воды не было даже возможности выловить тела.

Местные жители утверждают, что просят чиновников установить ливневые стоки уже 5 лет, но их просьбы игнорируют.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

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