Последствия небывалого ливня до сих пор расхлебывают в Одессе
Так, на улице Троллейбусной, что находится на Таирова, до сих пор есть что откачивать после мощнейшего дождя 22 июля.
Как сообщили в пресс-службе
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Отметим, что жители затопленной улицы ждали помощи четыре дня и когда она всё же прибыла, одесситы заметили неприятный запах, от которого буквально задыхалась вся улица. Источником вони оказался сарай на Троллейбусной, 24.
Как сообщает
Местные жители утверждают, что просят чиновников установить ливневые стоки уже 5 лет, но их просьбы игнорируют.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
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