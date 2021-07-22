Стихія, що розбушувалася в Одесі, не щадила нікого
Так, стало відомо, що в результаті потужної зливи, яка накрила Одесу цієї ночі, перекинувся і частково затонув вантажний автомобіль.
Відповідні відео оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Подія трапилася на Пересипу.
"Потонув камаз, Пересипський міст, де ходить трамвай №20», - йдеться в публікації.
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По всій видимості, водій не впорався з керуванням через рясний дощ.
На даний момент рух на цій ділянці ускладнений, там виникли пробки. Намагаються підняти затоплену вантажівку.
Тим часом синоптики прогнозують новий удар негоди.
Згідно з прогнозом, у четвер, 22 липня Одесу знову накриє сильна злива з грозою і штормовим вітром.
З ранку в Одесі буде прохолодно і вітряно, температура повітря складе +20..+ 22 градуси.
Ближче до обіду в регіоні очікуються опади у вигляді сильного дощу з грозою. Через затяжний дощ до вечора істотно похолодає, температура опуститься до + 17 градусів. Підніметься сильний північно-західний вітер, 9-14 метрів в секунду, пориви 15-20 метрів в секунду.
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