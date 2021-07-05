Нічна злива, яка обрушилася на Одеський регіон, вже встигла накоїти чимало бід
Крім затоплених водою вулиць, про які
Про надзвичайну ситуацію розповіли рятувальники, передає Politeka.net.
Так, в Южному в результаті затяжного дощу були підтоплені приміщення і прилегла територія місцевого відділення поліції. Води було настільки багато, що правоохоронцям довелося викликати рятувальників.
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На ділянці і в приміщеннях відкачали близько 60-ти кубічних метрів дощової води.
Також не пощастило жителям вулиці радіальної в приватному секторі Малиновського району Одеси. Там тільки в двох дворах відкачали майже 90 кубометрів води.
А центральні вулиці роздільної на даний момент виглядають ось так. Згідно з метеостанціями Одеської області за останню добу там випало найбільше опадів.
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