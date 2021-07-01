На одеському пляжі розгін кемпінгу чиновникамі розлютив місцевих жителів

Так, туристи-дикуни влаштували наметове містечко в гідропарку Лузанівка, однак це не сподобалося місцевим чиновникам, які прийшли і просто вигнали відпочиваючих.

Інформація про це з'явилася на Facebook сторінці Суворовської адміністрації.

У той же час одеситів розлютив розгін наметового містечка.

У коментарях під публікацією люди нагадали, що в околицях тепер на місці кемпінгів суцільні магазини, а сам Гідропарк не завадило б привести в порядок.

" Організуйте офіційні кемпінг-зони. Стягуйте символічну плату. Правила поведінки опублікуйте і розмістіть на стенді. Забезпечте хоча б біотуалетами. І проблема буде вичерпана!",

" Але ж 30 років тому кемпінг був, але все продано, тепер там Метро, а люди шукають, куди б приткнутися. Але ж це теж міг бути дохід місто",

"Список місць для відпочинку туристів зі своїм автотранспортом в Суворовському районі надайте, будь ласка. Ви пишіть-вони є. Назвіть їх, або вони є на папері, а на їх місці стирчать МАФи?",

"Тобто коли ви видаєте дозвіл зробити стоянку на зеленій зоні це норма, а туристам не можна відпочивати в Гідропарку з наметами?",

" Покосите для початку там траву і почистіть дерева, а то більше на джунглі схоже ніж на парк",

" Ну та їм же потрібно бабки збивати з усіх, а в якій Конституції про це написано, кому де відпочивати. Або там чия то приватна власність", - обурюються в мережі.