На одеському пляжі розгін кемпінгу чиновникамі розлютив місцевих жителів
Так, туристи-дикуни влаштували наметове містечко в гідропарку Лузанівка, однак це не сподобалося місцевим чиновникам, які прийшли і просто вигнали відпочиваючих.
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У той же час одеситів розлютив розгін наметового містечка.
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У коментарях під публікацією люди нагадали, що в околицях тепер на місці кемпінгів суцільні магазини, а сам Гідропарк не завадило б привести в порядок.
" Організуйте офіційні кемпінг-зони. Стягуйте символічну плату. Правила поведінки опублікуйте і розмістіть на стенді. Забезпечте хоча б біотуалетами. І проблема буде вичерпана!",
" Але ж 30 років тому кемпінг був, але все продано, тепер там Метро, а люди шукають, куди б приткнутися. Але ж це теж міг бути дохід місто",
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