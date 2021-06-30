В городе Черноморске Одесской области отдыхающим запрещено купаться в море

На пляже вывесили красный флаг, который свидетельствует о запрете в связи с загрязнением морской воды фекалиями. Об этом информируют на странице в Инстаграм города Черноморска. Кроме того, там обнародовали видео загрязненного моря, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Сегодня на пляже Черноморска вывесили красный флаг в связи с тем, что море грязное. Купание в море запрещено», - отмечается в публикации.

Отдыхающие уже заметили, что море немного «заминировано» фекалиями.

Тем временем специалисты взяли пробу воды и через несколько дней будут обнародованы результаты.

Пользователи соцсетей в недоумении, кто же каждый год загрязняет море нечистотами? Своими догадками они делятся под постом. Некоторые предполагают, что всему виной открытие новой гостиницы, а другие и вовсе говорят про кишечную инфекцию, которую подхватывают каждый год после купания в море.

"Интересно, а кто же засерает это море??? Почему-то круглый год за исключением летнего сезона море чистое!!! Ни г*вна, ни кульков нет, пока не начнётся сезон!",

"Теперь брезгливость от моря останется на долго",

"С открытием "новой" гостиницы и появились какульки",

"Ну как бы вообще-то можно подняться с пляжа и сходить в туалет, тем более что он там есть, а не срать в море",

" К концу дня вывесили красный флаг. А информировать людей нельзя пораньше? Позор полнейший", - возмущаются люди.

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