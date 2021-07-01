На одесском пляже разгон кемпинга чиновниками разозлил местных жителей
Так, туристы-дикари устроили палаточный городок в гидропарке Лузановка, однако это не понравилось местным чиновникам, которые пришли и попросту выгнали отдыхающих.
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В тоже время одесситов разозлил разгон палаточного городка.
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В комментариях под публикацией люди напомнили, что в окрестностях теперь на месте кемпингов сплошные магазины, а сам гидропарк не мешало бы привести в порядок.
" Организуйте официальные кемпинг-зоны. Взымайте символическую плату. Правила поведения опубликуйте и разместите на стенде. Обеспечьте хотя бы биотуалетами. И проблема будет исчерпана!",
" А ведь 30 лет назад кемпинг был, но всё продано, теперь там Метро, а люди ищут, куда бы приткнуться. А ведь это тоже мог быть доход город",
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