На одесском пляже разгон кемпинга чиновниками разозлил местных жителей

Так, туристы-дикари устроили палаточный городок в гидропарке Лузановка, однако это не понравилось местным чиновникам, которые пришли и попросту выгнали отдыхающих.

Информация про об этом появилась на Facebook странице Суворовской администрации.

В тоже время одесситов разозлил разгон палаточного городка.

В комментариях под публикацией люди напомнили, что в окрестностях теперь на месте кемпингов сплошные магазины, а сам гидропарк не мешало бы привести в порядок.

" Организуйте официальные кемпинг-зоны. Взымайте символическую плату. Правила поведения опубликуйте и разместите на стенде. Обеспечьте хотя бы биотуалетами. И проблема будет исчерпана!",

" А ведь 30 лет назад кемпинг был, но всё продано, теперь там Метро, а люди ищут, куда бы приткнуться. А ведь это тоже мог быть доход город",

"Список мест для отдыха туристов со своим автотранспортом в Суворовском районе предоставьте, пожалуйста. Вы пишите - они есть. Назовите их, или они есть на бумаге, а на их месте торчат МАФы?",

"То есть когда вы выдаете разрешение сделать стоянку на зеленой зоне это норма, а туристам нельзя отдыхать в гидропарке с палатками?",

" Покосите для начала там траву и почистите деревья,а то больше на джунгли похоже чем на парк",

" Ну да им же нужно бабки сшибать со всех, а в какой конституции об этом написано, кому где отдыхать. Или там чья то частная собственность", - возмущаются в сети.