Им сказали, что так отдыхать нельзя!

Туристы приехали в Одессу и разложили палатки на пляже, однако это не понравилось местным чиновникам, которые попросту выгнали отдыхающих

Об этом пишет местный сайт 048.ua.

Туристы, приехавшие дикарем, расположились в гидропарке Лузановка. Они оградили место своего отдыха тканью-теневкой, установили палатки, шезлонги, туристические трейлеры. Рядом, на зелёной зоне, припарковали свои автомобили, а еду готовили на открытом огне.

Это не понравилось чиновникам Суворовской райадминистрации, которые приехали на пляж с полицией и объяснили туристам, что так делать нельзя.

"Одесса любит гостей, но не все гости любят Одессу. Именно такое отношение гости показывают в Лузановке",- считают они.

Чиновники говорят, что в прошлые годы «благодаря» таким туристам, погорели деревья и трава, а после отдыха отдыхающие оставляют горы мусора и выкопанные ямы под туалет.

Да и вообще, учитывая температуру воздуха, это крайне пожароопасно.

Приезжие не стали спорить с чиновниками и принялись покидать пляж.

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