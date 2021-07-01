Туристы приехали в Одессу и разложили палатки на пляже, однако это не понравилось местным чиновникам, которые попросту выгнали отдыхающих
Об этом пишет местный сайт
Туристы, приехавшие дикарем, расположились в гидропарке Лузановка. Они оградили место своего отдыха тканью-теневкой, установили палатки, шезлонги, туристические трейлеры. Рядом, на зелёной зоне, припарковали свои автомобили, а еду готовили на открытом огне.
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Это не понравилось чиновникам Суворовской райадминистрации, которые приехали на пляж с полицией и объяснили туристам, что так делать нельзя.
"Одесса любит гостей, но не все гости любят Одессу. Именно такое отношение гости показывают в Лузановке",- считают они.
Чиновники говорят, что в прошлые годы «благодаря» таким туристам, погорели деревья и трава, а после отдыха отдыхающие оставляют горы мусора и выкопанные ямы под туалет.
Да и вообще, учитывая температуру воздуха, это крайне пожароопасно.
Приезжие не стали спорить с чиновниками и принялись покидать пляж.
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